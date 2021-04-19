В Петербурге мужчина рубил топором остановку

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, разгромивший остановку общественного транспорта топором, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

По данным полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, он разбил топором рекламные щиты и стеклянные опоры остановки. В результате произошедшего никто не пострадал.

Задержанный был доставлен в территориальный отдел полиции, устанавливаются его мотивы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Московской области мужчина повредил топором стекла 12 автомобилей на парковке торгового центра. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.