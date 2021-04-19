Стрельбу в Остине мог устроить экс-полицейский

Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в стрельбе в американском городе Остин, штат Техас, сообщает CBS Austin со ссылкой на главу местной полиции Джозефа Чакона.

По данным полиции, в стрельбе подозревается 41-летний темнокожий мужчина по имени Стивен Николас Бродерик. По предварительной информации, он мог ранее служить в правоохранительных органах.

На данный момент мужчина не задержан, полицейские опасаются, что он может взять людей в заложники. Жителям близлежайших районов рекомендуется оставаться в укрытии, расследование продолжается.

Ранее стало известно, что три человека погибли в результате стрельбы в американском городе Остин. Как уточнил Чакон, среди убитых не было детей, погибли две женщиныы латиноамериканского происхождения и один темнокожий мужчина.