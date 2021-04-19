Гидрометцентр прогнозирует теплое лето в России

Синоптики прогнозируют теплое лето на большей части России, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Да, лето ожидается теплым», – отметил эксперт.

При этом Вильфанд подчеркнул, что на данный момент прогноз нуждается в уточнении и детализации, он не является таким же уверенным, как прогноз на пять дней вперед.

Кроме того, по словам синоптика, в настоящее время невозможно говорить о том, каким будет лето – ранним или поздним.

«В каждой широтной зоне, даже в регионе есть свои нормы, свои представления о лете, поэтому климатического определения лета нет», – пояснил Вильфанд

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, каким будет лето в столичном регионе. В соответствии с прогнозом, лето будет проходить в пределах нормы, без избыточных осадков. Вильфанд добавил, что летняя погода не будет засушливой, равно как и слишком дождливой.