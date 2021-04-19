СМИ: трое россиян пропали в Гималаях

Трое россиян пропали без вести в районе горного массива Аннапурна в Гималаях, сообщает портал Russian Climb на своей странице в социальной сети Twitter.

«Россияне Сергей, Дмитрий и Александр пропали без вести», – указано в сообщении.

По данным портала, вертолет вылетит на поиски пропавших утром 19 апреля.

Как сообщает Everest Today, речь идет о российских альпинистах Сергее Кондрашкине, Александре Лютокине и Дмитрии Синеве. Других подробности на данный момент не приводятся.

В январе текущего года в Абхазии сотрудники МЧС спасли россиянина, который заблудился в горах. По данным ведомства, 52-летний москвич Сергей Краходкин потерялся в районе горы Мамзышха. После спасения мужчина был доставлен спасателями в Гагры.