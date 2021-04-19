В Москве в понедельник ожидается до +13°С и дождь

В Москве в понедельник, 19 апреля, ожидается до +13°С, дождь и порывистый ветер, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +11 до +13°C. Установится облачность с прояснениями, местами ожидается кратковременный дождь. Ветер будет северо-восточным, восточным, его скорость составит 5-10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.

Ночью температура опустится до +3...+5°C. Сохранится облачность с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер будет восточным, его скорость составит 5-10 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с.

Атмосферное давление днем составит 755 мм ртутного столба, ночью – 754 мм.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что 20 и 21 апреля в Москве ожидаются мокрый снег и дождь. В соответствии с различными прогнозами, в этот период в столице выпадет от 7-8 до 15-18 мм осадков, что составляет около 20% месячной нормы.