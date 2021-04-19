В Чикаго 7-летняя девочка погибла при стрельбе у McDonald's

Семилетняя девочка погибла, ее 29-летний отец пострадал в результате произошедшей стрельбы у ресторана McDonald's в районе Хоман-сквер в американском городе Чикаго. Об этом сообщил телеканал CBS Chicago со ссылкой на полицию.

Отмечается, что днем в воскресенье, 18 апреля, девочка и ее отец находились в автомобиле у одного из ресторанов сети.

Неизвестный выстрелил в ребенка несколько раз, сотрудники полиции отвезли ее в больницу, где врачи констатировали ее смерть. Отца ребенка привезли в медучреждение в тяжелом состоянии.

В настоящее время полиция устанавливает место нахождения злоумышленника, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате стрельбы в американском городе Остин в штате Техас.