Педиатр порекомендовал не покупать детям китайские игрушки с мелкими деталями

Детям не рекомендуется покупать дешевые китайские игрушки, родителям лучше выбрать отечественные товары без мелких деталей, магнитов и винтиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача детской больницы имени З.А. Башляевой департамента здравоохранения Москвы Исмаила Османова.

По словам педиатра, покупать игрушки стоит в крупных сертифицированных магазинах. Османов подчеркнул, что при выборе подарка надо учесть возраст ребенка и способность осознанно использовать игрушку. Родителям детей разного возраста врач советует разграничивать игрушки.

«Лучше покупать наши отечественные игрушки — вот главный принцип. Не покупать китайские дешевые игрушки. Наши отечественные игрушки проходят серьезный контроль, сертификат качества, все это регламентировано Роспотребнадзором», — отметил специалист.

Игрушки с множеством деталей опасны тем, что пластмассовые мелочи могут попасть в организм ребенка, предупредил врач.

«И даже если крупные конструкторы с крупными магнитными деталями — я бы тоже не давал детям, потому что постоянное нахождение в электромагнитном поле ничего полезного для ребенка не принесет», — обратил внимание Османов.

Игрушки с мелкими деталями можно давать лишь детям школьного возраста, но бывают и случаи, что и в 12 лет дети глотают детали во время игры.

Ранее Министерство просвещения России сообщало о намерении создать для школьников нормативы по использованию гаджетов, чтобы исключить негативное влияние технологий на здоровье детей.