Володин напомнил Западу о судьбах Ассанжа и Сноудена

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал президента США Джо Байдена и других западных политиков и деятелей культуры подумать о будущем основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, а не беспокоиться о соблюдении прав человека в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Парламентарий выразил мнение, что Байдену и другим политикам, возможно, совсем не хватает времени, чтобы сделать заявления в связи с ситуацией вокруг Ассанжа и Сноудена.

Он подчеркнул, что указанные лица действовали «в интересах граждан всего мира — обнародовав информацию и выступив на защиту прав человека».

Он напомнил, что к Ассанжу, который несколько лет находится в тюрьме, не пускают правозащитников, никто не знает о состоянии его здоровья.

«Это невозможно из-за позиции Соединенных Штатов, темные делишки которых и их союзников по НАТО он раскрыл. Ему грозит как минимум пожизненный срок, а при максимуме можно с уверенностью предположить, чем это закончится», — написал Володин.

Он также добавил, что аналогично дела обстоят со Сноуденом, который мечтает вернуться в родные Соединенные Штаты, но понимает, что там его могут осудить на пожизненный срок или смертную казнь.

При этом парламентарий обратил внимание на то, что и Ассанж и Сноуден не действовали в интересах других стран или финансовых корпораций, они открыли миру правду.

Ранее Минюст США выдвинул против Джулиана Ассанжа 18 уголовных обвинений. Всего австралийцу грозит до 175 лет тюрьмы. Сейчас Ассанж находится в британской тюрьме. До этого 7 лет он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В феврале сообщалось, что администрация президента США Джозефа Байдена планирует добиваться экстрадиции Ассанжа из Великобритании.

Россия предоставила Эдварду Сноудену временное убежище в 2013 году при условии, что он прекратит свою деятельность против США. До этого экс-сотрудник АНБ передал американским СМИ ряд секретных материалов о программах слежки разведслужб США и Великобритании в сети. В 2014 году Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в РФ. В марте его адвокат сообщил, что Сноуден подаст документы на получение российского гражданства.