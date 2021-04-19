В Турции уточнили данные по вакцине «Спутник V»

Член научного совета при Минздраве Турции по коронавирусу Турции Афшин Эмре Кайыпмаз заявил, что сейчас идут испытания российского препарата «Спутник V». По его словам, говорить об одобрении производства вакцины от COVID-19 сейчас рано, сообщает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Турция одобрила производство «Спутника V».

«Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины, и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил», - объяснил член научного совета.

По его словам, журналисты могли некорректно понять заявление. В результате Афшин Эмре Кайыпмаз звонил в СМИ, написавшее статью, и материал планируют отредактировать.

Представитель турецкого Минздрава подчеркнул, что сведения об одобрении производства российской вакцины не являются достоверными.

«Произошло недопонимание между журналистом и членом нашего научного совета», - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Словения приобретет «Спутник V» до одобрения в ЕС.