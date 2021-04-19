В России за неделю сгорело 100 строений из-за природных пожаров

В девяти российских регионах за неделю сгорели сто строений, в том числе 19 жилых домов, из-за перехода огня от природных пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, в общей сложности за неделю зафиксировано на 16% меньше природных пожаров. Сейчас в стране действует 20 очагов возгорания на общей площади 500 га.

Сотрудники МЧС выявили с начала текущего года 2,8 тыс. неконтролируемых палов сухой травы, многие из них зафиксированы в Приморском крае, Курской и Калининградской областях. К административной ответственности привлечены 15 органов местного самоуправления, порядка 190 должностных и 30 юридических лиц, а также более 1 100 человек.

В марте в Хабаровском крае зафиксировали первый в 2021 году лесной пожар. 13 марта неподалеку от поселка Кукан на территории Кур-Урмийского лесничества произошел пожар площадью в 20 га.