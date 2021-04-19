Сотрудник конвоя застрелил доставленного в суд обвиняемого в Новосибирске

В Новосибирске сотрудником конвоя был убит обвиняемый, доставленный суд, сообщается на сайте Центрального районного суда Новосибирска.

Конвоир выстрелил в привезенного мужчину из табельного оружия, поскольку он удерживал другого сотрудника конвоя и угрожал ему.

На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. В ведомстве уточняют, что обвиняемый умер на месте.

«19.04.2021 при разгрузке конвойного автомобиля обвиняемый, доставленный для решения вопроса по мере пресечения, удерживая сотрудника конвоя, угрожал применением насилия, требовал отпустить его», — сказано в заявлении.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону дополняет, что мужчина был задержан по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Начальником ГУ МВД России по Новосибирской области назначено проведение служебной проверки, уточняет агентство.