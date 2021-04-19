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Общество. Новости

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55 подпольных оружейников выявлено во время рейда ФСБ по регионам

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Масштабный рейд против подпольных оружейников прошел в 21 регионе России. В результате были изъяты 222 единицы оружия, передает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По информации ведомства, были обнаружены также артиллерийские снаряды и гранаты.

«Во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 55 жителей из 21 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту», — заявили в ФСБ.

В общей сложности силовые структуры прекратили деятельность 27 подпольных мастерских. Помимо того, изъяли 52 артиллерийских боеприпаса, 57 ручных гранат две минометные мины.

Операция прошла по всей стране, от Москвы и области до Вологодской и Псковской областей на севере, Ингушетии и Карачаево-Черкесии на юге, Приморье и Хабаровском крае на востоке.

Ранее в подвале жилого дома в Ростове-на-Дону нашли тайник с оружием.

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