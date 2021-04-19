В КНР согласились производить более 100 млн доз «Спутник V» в год

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с китайской фармкомпанией Hualan Biological Bacterin Inc. о производстве в Китае еще более 100 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение РФПИ.

Отмечается, что произведенный объем позволит обеспечивать вакцинацию свыше 50 млн человек.

«Соглашение о партнерстве с Hualan Biological Bacterin, одним из ведущих производителей вакцин в Китае, позволит значимо расширить производственные мощности для выпуска препарата «Спутник V»», — говорится в сообщении фонда.

В РФПИ также назвали КНР одним из главных партнеров по производству российского противоковидного препарата, который уже используется во всех регионах мира и доказал свою высокую эффективность и безопасность.

Ранее в апреле РФПИ договорился с подразделением китайской фармацевтической компании TopRidge Pharma о производстве в Китае «Спутник V» в количестве более 100 млн доз в год. В конце марта РФПИ и его китайский партнер Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co. договорились о производстве более 60 миллионов доз вакцины «Спутник V», начало коммерческого производства запланировано на май текущего года.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.