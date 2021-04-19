За минувшие сутки в Москве госпитализированы 903 человека с коронавирусом

В Москве выявили за прошедшие сутки 2 279 случаев коронавирусной инфекции, 903 пациента госпитализировали. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19.

За последние 24 часа жертвами инфекции стали 59 человек, в общей сложности с появления эпидемии — 17 698.

Всего коронавирус был подтвержден у 1 066 052 жителей столицы, выздоровели 972 646 пациентов.

В целом по России за сутки выявили 8 589 новых случаев инфицирования. В общей сложности в стране с начала пандемии зарегистрировано 4 710 690 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 105 928 человека, вылечились 4 333 598 пациентов.

Всего в мире, по данным американского университета имени Джонса Хопкинса, зарегистрировано 141 422 630 случая коронавирусной инфекции, из них 3 020 112 — с летальным исходом.