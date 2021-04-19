В Белоруссии приговорили к колонии обвиняемого в угрозах в адрес Лукашенко

Витебский областной суд приговорил жителя Полоцкого района к пяти годам колонии по обвинению в угрозе насилия в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и разжигании социальной вражды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу информации прокуратуры Витебской области.

По данным суда, мужчина с октября 2019 года по июль 2020 года публиковал в интернете комментарии с призывами к насилию в отношении правоохранителей и белорусского лидера, а также оскорбления в адрес Лукашенко.

Принимая во внимание собранные доказательства, суд признал подозреваемого виновным в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности, по ч. 1 ст. 130 УК, в публичном оскорблении президента по ч. 1 ст. 368 УК и угрозе насилия в отношении главы государства в целях воспрепятствовать его законной деятельности по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса республики Белоруссия.

Свою вину в противоправных деяниях мужчина признал частично.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован. Фигурант будет отбывать наказание в исправительной колонии в условиях усиленного режима.