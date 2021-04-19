Попова заявила, что в крупных городах РФ нужны специальные меры против COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в крупных российских городах требуется ввод специальных мер против коронавирусной инфекции. Об этом передает ТАСС.

«Мы должны разрабатывать специальные режимы и специальные правила для агломераций: там, где живет более двух, трех, пяти, а тем более, как в Москве, — 10 миллионов человек», — рассказала Попова.

По ее словам, ситуация с COVID-19 в России сейчас стабилизируется. Как подчеркнула Попова, Москва и Санкт-Петербург справляются с коронавирусом достойнее некоторых других столиц.

«По тестированию… Российская Федерация буквально последние две недели занимает пятую строчку, до этого это была третья строчка. Но, учитывая очень сложную эпидситуацию во Франции и Италии, наши коллеги там были вынуждены увеличить количество тестов», — добавила глава ведомства.

Она пояснила, что в разных странах наблюдается три модели реагирования на ситуацию с распространением инфекции. Речь идет об опережающем, запаздывающем и пассивном вариантах реагирования.

За последние сутки в России выявили 8 589 новых случаев коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (2 279), Санкт-Петербурге (692), Московской области (592).