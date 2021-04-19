В Роспотребнадзоре рассказали о формировании новых штаммов COVID-19 в России

В России формируются «сибирский» и «северо-западный» штаммы коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Сведения о штаммах и количестве инфицированных предоставлены по состоянию на 16 апреля.

«Мы выделили 192 образца британского штамма, 21 — южноафриканского и пока больше не обнаружили мутаций уже описанных другими коллегами», — уточнила Попова.

По ее словам, выявлены мутации в России, несвойственные пока ни одному описанному за рубежом штамму. В частности, зафиксировано формирование «сибирского» и «северо-западного» вариантов штаммов.

«И как только материал будет готов к публикации, мы вам его предложим», — уточнила глава ведомства.

Ранее в России зарегистрировали экспресс-тест для вакцинировавшихся от коронавируса. Для проведения анализов необходима лишь одна капля крови пациента .

Кроме того, новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Специалисты выявляют людей, с которыми могли взаимодействовать инфицированные.