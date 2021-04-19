В Италии утонула кинолог российского происхождения при попытке спасти щенка

Тело кинолога российского происхождения было обнаружено в речном потоке в итальянской провинции Павия. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Как считают карабинеры, 35-летняя Полина Кочеленко оказалась в воде, когда хотела спасти одного из щенков. Незадолго до трагедии женщина вышла с собаками на прогулку.

Кинолог занималась тренировкой собак. В Валеджо под Миланом Кочеленко переехала из Турина. Волноваться за нее стали родители, так как дочь в течение нескольких часов не отвечала на звонки.

Тело кинолога найдено в оросительном канале в 700 м от места, где на берегу потока остались ее сумка и другие личные вещи.

По версии экстренных ведомств, женщина не смогла справиться с течением, пытаясь достать щенка из воды.

Из шести собак Кочеленко удалось найти четырех.

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