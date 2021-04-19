Стали известны подробности смерти конвоированного у суда в Новосибирске

35-летний арестованный мужчина был застрелен у Центрального районного суда в Новосибирске при его попытке захватить конвоира, инцидент произошел в 10.45 по местному времени. Об этом сообщает РБК со ссылкой на очевидца произошедшего Виктора Сорокина.

По его словам, стрельба произошла у той части здания суда, где посетителей пускают только по пропускам.

«Я пришел на процесс и услышал крики, куда-то побежали приставы. После этого охранник с проходной взял дубинку и присоединился к ним. Оттуда были слышны крики, кричала женщина», — рассказал очевидец события.

Он отметил, что слышал только один выстрел, а когда вернулся на проходную, охранник разговаривал по телефону, а потом сообщил коллеге, что конвоированный погиб.

Ранее сообщалось, что сотрудник конвоя застрелил доставленного в суд обвиняемого в Новосибирске.