Открылся прием заявок на участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка»

Прием заявок на участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка» 9 мая открыт, сообщила РИА «Новости» сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

«Подача заявок на «Бессмертный полк онлайн» стартует уже сегодня», — сказала Цунаева на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня»

По ее словам, заявку можно подать на сайте 2021.polkrf.ru.

«В прошлом году мы рассчитывали, что в онлайн-шествие поступит порядка 200 тысяч заявок, но поступило более 3 миллионов. В связи с этим трансляция продолжалась 20 дней. В этом году мы меняем технологический подход и распределяем потоки шествия по регионам. Теперь все трансляции пройдут в один день 9 мая, каждый субъект (Федерации) получит свой поток трансляции», — отметила Цунаева.

По ее словам, шествие будет транслироваться на местном телевидении, городских экранах, что даст возможность жителям каждого региона увидеть в своем строю всех своих земляков. «Трансляция начнется 9 мая в 15.00 по местному времени», — добавила Цунаева.

В 2020 году шествие «Бессмертного полка» по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, было подано порядка 3 миллионов заявок из разных стран.