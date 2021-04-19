Путин и президент Боливии обсудили поставки «Спутника V»

Президенты России и Боливии Владимир Путин и Луис Арсе провели телефонные переговоры и обсудили поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в латиноамериканскую страну. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Особое внимание уделено вопросам сотрудничества в сфере здравоохранения, включая прежде всего борьбу с распространением коронавирусной инфекции и обеспечение поставок российской вакцины «Спутник V» в Боливию», — говорится в заявлении.

Также лидеры обсудили развитие отношений между двумя странами, в том числе в торговой, энергетической и транспортной сферах.

В Боливии коронавирусом заразились 289 066 человек, умерли 12 648 пациентов.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи сообщили, что по результатам анализа данных 3,8 миллиона россиян, эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составляет 97,6%.