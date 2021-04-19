В мире выявлено максимальное число заражений коронавирусом

В мире за прошлую неделю выявили 5,2 миллиона заражений коронавирусом, что стало максимальным числом с начала пандемии. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, пишет РИА «Новости».

«Мы наблюдаем рост распространения инфекции во всех возрастных группах. На прошлой неделе ВОЗ сообщили о 5,2 миллиона случаев заражений COVID-19 – самое большое количество случаев за неделю с начала пандемии», — сказала она.

По ее словам, в некоторых регионах произошла смена возрастной категории. Это объясняется возросшей социальной активностью людей: многие должны ходить на работу и не могут соблюдать социальную дистанцию. Также ситуацию осложняет появление новых штаммов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила режим чрезвычайной ситуации в сфере мирового здравоохранения на три месяца.

В мире коронавирусом заразились 142 миллиона человек, умерли больше трех миллионов пациентов. На первом месте в мире по распространению вируса находятся США (32 миллиона случаев и 581 тысяча смертей). Далее следуют Индия (15 миллионов случаев и 179 тысяч смертей), Бразилия (почти 14 миллионов случаев и 373 тысячи смертей) и Франция (пять миллионов случаев и 100 тысяч смертей).