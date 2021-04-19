Публицист прокомментировал последние события вокруг ФБК*

Публицист Армен Гаспарян прокомментировал последние события вокруг ФБК* (организация внесена Минюстом в список иностранных агентов).

«Так и не сумевшие собрать свои полмиллиона сторонников Волков и Ко. заранее предвидят позор – все 70% ботов не смогут явиться на митинги, а значит их надо кем-то замещать», — пишет Гаспарян в своем телеграм-канале.

«И вот они уже ищут массовку, — продолжает он. — Зря не говорят про сутки в спецприемнике и многотысячные штрафы, которые грозят участникам незаконной акции».

Ранее в понедельник МВД предостерегла россиян от участия в несанкционированных акциях.

*ФБК внесён Минюстом в список иностранных агентов