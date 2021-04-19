Телеведущая Марина Ким пойдет в Госдуму от «Справедливой России»

Член президиума центрального совета партии «Справедливая Россия — За Правду» телеведущая и журналистка Марина Ким станет новым кандидатом в депутаты в Госдуму.

В интервью на YouTube-канале «Шоу Известь» она помимо прочего заявила, что политика должна шагать в ногу со временем и не быть «зашкварной».

«Политика должна быть, как вечеринка в хорошем смысле. Это не должно быть мрачно. Это не должно быть скучно. Это не должно быть зашкварно. Должно быть интересно и современненько», — заявила Ким.

По ее словам, должны появляться новые способы донесения политических программ до потенциальных избирателей. «Все меняется и политика тоже должна меняться, обновляться. Она должна омолаживаться», — подчеркнула телеведущая.

Депутат Госдумы от «Справедливой России», замглавы думской фракции Олег Шеин в беседе с Ura.ru подтвердил, что партия представит ряд новых молодых кандидатов, а детали станут известны после съезда, который пройдет в июне.