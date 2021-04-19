Петербурженка родила девочку весом больше пяти килограммов

Петербурженка родила здоровую девочку весом больше пяти килограммов, операция кесарева сечения не понадобилась. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на родильный дом № 10.

«Пациентка родильного дома № 10 Татьяна Протасевич родила абсолютно здоровую девочку весом 5,04 килограмма и ростом 56 сантиметров», — говорится в сообщении.

33-летняя мама и девочка чувствуют себя хорошо, их скоро выпишут. У обоих родителей ребенка стандартные физические параметры. Женщина весит меньше 60 килограмм, беременность проходила без осложнений.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совете по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ заявила, что количество абортов в России с 2016 года снизилось на 39%.

Она отметила, что это «серьезные цифры». Кроме того, имеются предпосылки к дальнейшему снижению этого показателя. По словам вице-премьера, при этом замедляются темпы снижения рождаемости — с 8% в 2019 году до 3% в 2020 году.