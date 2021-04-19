Под завалами дома под Нижним Новгородом могут быть люди

В поселке Маргуша Нижегородской области в многоквартирном доме произошел взрыв, на месте работают медики и спасатели, которые предполагают наличие нескольких человек под завалами дома, передает «Интерфакс».

«Поступил наряд на взрыв газа в многоквартирном доме поселка Маргуша. Под завалами ведется поиск пострадавших», — заявили сотрудники скорой помощи.

Несколько человек были госпитализированы в Дальнеконстантиновскую районную больницу, один человек с ожогами и черепно-мозговой травмой, еще двое — с переломами позвоночника. В пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ «Интерфаксу» подтвердили информацию о возможном нахождении людей под завалами.

«Есть предположение, что под завалами могут быть люди», — заявили в экстренных службах, также указав, что одним из запертых под обломками мог стать трехмесячный младенец.

Кроме того, в МЧС отметили масштаб разрушений и эпицентр взрыва.

«Сам взрыв произошел в квартире на третьем этаже трехэтажного двухподъездного жилого дома, разрушены не менее четырех квартир на втором и третьем этажах», — уточнили спасатели.

Первоначальной версией взрыва назвали утечку газа.

Ранее СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Татарстане.