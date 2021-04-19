Взорвавшийся жилой дом в Нижегородской области горит по всей площади

Жилой многоквартирный дом в поселке Маргуша Нижегородской области полностью охвачен огнем, передает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС РФ.
«Дом горит по всей площади. Тушение пожара ведется по максимальному номеру сложности», — заявили в МЧС.
На месте работают пожарные и скорая помощь.
«Всего из дома вышли 32 человека. К ликвидации пожара и проведению аварийно-спасательных работ привлечены 237 человек и 50 единиц техники», — сообщили в экстренных службах.
Ранее на третьем этаже многоквартирного дома в поселке Маргуша Нижегородской области произошел взрыв. Несколько человек остаются под завалами.
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.