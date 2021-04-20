Болгарская компания отрицает какую-либо связь со взрывом в Чехии в 2014 году

Принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву компания ЕМКО отрицает, что ей принадлежали боеприпасы, уничтоженные при взрывах на складах в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 году. Соответствующее заявление компании приводит Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Согласно этому заявлению, «утверждения, что уничтоженные во время террористического акта в Чехии в 2014 году боеприпасы были предназначены для реэкспорта от ЕМКО для Украины», не являются истиной.

В нем отмечается, что ЕМКО никогда не доставляла на Украину боеприпасы, которые были произведены в Чехии. «Это было документально доказано», — сказано в заявлении.

В сообщении также подчеркивается, что «в течение нескольких месяцев до, во время и после взрывов в Чехии», компания не осуществляла и не планировала «совершать транспортировку имущества из складов, о которых идет речь, ни в Болгарию, ни в другие страны».

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что взрывы во Врбетице не являлись актом государственного терроризма России по отношению к Чехии.

17 апреля правительство Чехии объявило о решении выслать 18 российских дипломатов. По данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация властей Чехии о 18 российских дипломатах нужна была для отвлечения внимания от переворота на территории Белоруссии, который готовится Западом.

19 апреля Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата в ответ на высылку 18 российских дипломатов из Праги.