СК завел дело после взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в многоквартирном доме в Нижегородской области, передает пресс-служба СУ СК России по региону.

По информации ведомства, в понедельник, 19 апреля, в жилом трехэтажном доме, находящемся в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района, «произошло разрушение конструкций», в результате чего частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей и пострадали жильцы.

Сообщается, что дело было открыто по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах случившегося, «первоначальных следственных действиях и оперативно принять необходимые меры для установления причин ЧП».

Вечером 19 апреля на третьем этаже многоквартирного дома в поселке Маргуша Нижегородской области случился взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

Позже сообщалось, что жилой дом в поселке Маргуша полностью охвачен огнем. В результате ЧП пострадали восемь человек, включая четырех взрослых и четверых детей.