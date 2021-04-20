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Общество. Новости

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Еврокомиссар назвал возможную дату поступления «Спутника V» в страны ЕС

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» при одобрении Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) появится в странах Евросоюза не ранее конца 2021 года. Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

По его словам, сначала необходимо дождаться «апробации европейским агентством, которое является независимой организацией».

«Я не думаю, что до конца 2021 года Европе будет доступно необходимое количество доз «Спутника V», — сказал Бретон.

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