Юрист раскрыл причину звонков «бесплатных юристов»

Глава Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев предупредил, что звонки с предложением бесплатных юридических услуг в большинстве случаев – это мошенничество. Об этом он сказал в интервью радио Sputnik.

Как пояснил юрист, умысел мошенников заключается в том, чтобы «заманить человека в офис и получить с него деньги».

«На месте молодая девушка скажет вам одну сумму за ненужные вам услуги, а потом выйдет седой старичок и скажет, что лично для вас есть специальное предложение с более низкой ценой. Это людям приятно, и они покупаются», — сказал Князев.

Он порекомендовал насторожиться, когда вас настойчиво уговаривают и подталкивают к каким-то действиям, предлагают сделать вам что-то бесплатно.

Эксперт отметил, что есть случаи, когда людям действительно положена бесплатная помощь адвоката. Но речь идет о совершенно определенной категории дел, уточнил он.

В частности, такая помощь положена делам о пенсиях, по делам ветеранов, трудоустройству беременных женщин, по уголовным делам, если человек не может платить за услуги адвоката. Обычного пенсионера или пожилого человека никто не будет обслуживать бесплатно, указал Князев.

Он посоветовал не вступать в переговоры с людьми, которые навязывает юридические услуги по телефону.