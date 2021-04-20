В РФ предложили отправлять в тюрьму на 10 лет за повлекшие гибель пожарных поджоги

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева письмо, в котором предлагает сажать в тюрьму на срок до десяти лет за поджоги, повлекшие за собой гибель пожарных, передает RT.

Автор инициативы напомнил, что по ст. 167 УК России предусматривается ответственность до пяти лет лишения свободы за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, в том числе в результате поджога, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Курдесов в своем обращении заявил о необходимости добавления в данную статью нового положения, предполагающего «лишение свободы на срок до десяти лет за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений, в том числе с помощью поджога или иного общеопасного способа», ставшее причиной гибели сотрудника спасательных служб.

Общественник в своем письме привел в пример крупный пожар в здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге, который произошел 12 апреля. При ликвидации возгорания погиб командир отделения пожарно-спасательной части Илья Белецкий. Предварительной причиной пожара на «Невской мануфактуре» назвали поджог. Во время тушения пострадали пять человек, четверо из них были госпитализированы.