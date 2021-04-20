В Москве во вторник ожидается до +10°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве во вторник, 20 апреля, будет до +10°С. В столице будет облачно, местами пройдет кратковременный дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Согласно информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +8...+10°С. Ожидается восточный ветер со скоростью 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 12-17 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +3...+5°С. Будет дуть восточный ветер 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 18 м/c.

Атмосферное давление днем составит 750 мм рт. ст., а ночью — 741 мм рт. ст.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.

Ранее синоптик предупредил жителей Москвы о «барической яме».