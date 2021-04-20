МИД РФ: Запад направляет военные корабли в Черное море для роста напряженности

В Министерстве иностранных дел России считают, что страны Запада направляют свои военные корабли в Черное море для нагнетания напряженности в регионе. Об этом заявил источник в российском ведомстве, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Великобритания в мае отправит в Черное море два боевых корабля в «поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». Кроме того, о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море на прошлой неделе Турцию уведомляли США, но затем Пентагон отказался от этих планов.

«Мы сейчас не считали, не наша задача считать, сколько их (военных кораблей) там находится. Но нагнетание напряженности относится не только к Черному морю, но и в целом ко всем нашим отношениям», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что Москва не может это поддержать, и это не ее политика.

В 1936 году была принята конвенция Монтрё, которая позволяет торговым судам всех стран свободно проходить через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских стран введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.