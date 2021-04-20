Ликвидацию последствий пожара объявили в Нижегородской области, где произошел взрыв

Ликвидацию последствий возгорания объявили в селе Маргуша в Нижегородской области в доме, где случился взрыв газа. Об этом заявили представители МЧС России по региону, сообщает ТАСС.

«В 09.17 объявлена ликвидация последствий пожара на месте происшествия в селе Маргуша», — уточнили в экстренном ведомстве.

Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы, продолжается разбор завалов. Спасатели уже почти завершили работы.

19 апреля на третьем этаже многоквартирного дома в поселке Маргуша под Нижним Новгородом раздался взрыв. После взрыва произошло частичное обрушение второго и третьего этажей, начался пожар. Согласно предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.

В результате ЧП пострадали восемь человек, включая четырех взрослых и четверых детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас допрашиваются подозреваемые и свидетели.

Ранее появилась информация, что двух сотрудников газовой службы задержали после взрыва в Нижегородской области.