Меркель призвала предоставить медицинскую помощь Навальному

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала предоставить осужденному российскому блогеру Алексею Навальному медицинскую помощь. Об этом она сказала во время выступления по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) во вторник, 20 апреля, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что в Берлине «очень обеспокоены здоровьем» россиянина, и правительство ФРГ «призывает к предоставлению соответствующей медицинской помощи» Навальному.

Накануне сообщалось, что врачи приняли решение о переводе Алексея Навального из колонии в стационар больницы для осужденных во Владимире.

Позднее газета «Известия» со ссылкой на источник сообщила, что Навального в СИЗО посещали гражданские врачи, среди которых терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр. Навальному сделали МРТ, УЗИ, ЭКГ и электронейромиографию нижних конечностей. После этого заключенному назначили курс капельниц.