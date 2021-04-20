Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Меркель призвала предоставить медицинскую помощь Навальному

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала предоставить осужденному российскому блогеру Алексею Навальному медицинскую помощь. Об этом она сказала во время выступления по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) во вторник, 20 апреля, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что в Берлине «очень обеспокоены здоровьем» россиянина, и правительство ФРГ «призывает к предоставлению соответствующей медицинской помощи» Навальному.

Накануне сообщалось, что врачи приняли решение о переводе Алексея Навального из колонии в стационар больницы для осужденных во Владимире.

Позднее газета «Известия» со ссылкой на источник сообщила, что Навального в СИЗО посещали гражданские врачи, среди которых терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр. Навальному сделали МРТ, УЗИ, ЭКГ и электронейромиографию нижних конечностей. После этого заключенному назначили курс капельниц.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.