Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

В деловой программе ПМЭФ-2021 запланировано более ста дискуссий

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума, который состоится 2–5 июня 2021 года, опубликована архитектура деловой программы. Главная тема Форума – «Снова вместе. Экономика новой реальности».

В основной деловой программе ПМЭФ-2021 – более ста мероприятий по четырем тематическим направлениям, посвященным вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки. Деловые сессии будут транслироваться на ресурсах Форума – таким образом доступ к дискуссиям получат участники из тех стран, где возможности перемещения ограничены в связи с мерами по противодействию распространению коронавируса. Ряд специальных сессий будет размещен в записи.

Ключевым направлением деловой программы станет трек «Объединяя усилия ради развития». В рамках трека состоятся сессии, посвященные вопросам восстановления экономики и международному сотрудничеству, в том числе дискуссии по вопросам евразийской интеграции, трансформации мировой торговли, эффективности работы бизнеса в период пандемии, рынку мировой электроэнергетики, восстановлению продовольственного рынка, устойчивости национальных систем здравоохранения.

«Прошедший год особенно ярко подчеркнул необходимость объединения усилий для решения национальных и глобальных задач. Экономика новой реальности – это экономика сотрудничества и партнерства, направленная на сохранение целей устойчивого развития», - отметил первый вице-премьер, председатель оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Андрей Белоусов.

Второй тематический блок деловой программы мероприятия посвящен национальным целям развития. Сессии трека охватывают вопросы перехода от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики, состояния инвестиционного климата в регионах России, формирования российского научно-технического пространства, развития финансового рынка, формирования экономики замкнутого цикла, функционирования системообразующих отраслей.

Дискуссии в рамках трека «Технологии, расширяющие горизонты» охватывают темы международной кооперации в науке, цифрового суверенитета и информационной безопасности, цифровизации здравоохранения, техноэтики и другие.

Участники деловых сессий в рамках тематического блока «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» озвучат культурные коды новой реальности, обсудят сотрудничество в международных образовательных проектах и новые навыки сотрудников и модели занятости в постковидном мире. Также запланированы сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.