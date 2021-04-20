В школе Армавира пострадали трое учеников при обрушении потолка

Трое школьников на Кубани получили ушибы в результате обрушения потолка в школе №2 Армавира. Об этом сообщается на официальном сайте местной администрации.

По информации властей, осыпалось около 10 кв. м потолочного покрытия во время урока.

«На место происшествия была немедленно вызвана скорая помощь, все дети осмотрены медиками. Серьезных травм врачи не выявили», — заявили в пресс-службе администрации Армавира.

Как уточняется, школу построили в 1954 году. На следующий год учреждение ввели в эксплуатацию. Кроме того, в 2018 году в школе отремонтировали кровлю.

Теперь причины обрушения штукатурки установит специально созданная комиссия. Еще власти приняли решение об обследовании всех школ города аналогичного периода постройки. Само здание, как считают специалисты, в нормальном состоянии.

Ранее стена рухнула в школе в Приморье. В настоящее время около 220 учеников временно переведены на дистанционное обучение. Уссурийская городская прокуратура организовала проверку.