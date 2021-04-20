Глава нацкомиссии ОП рассказал о фильме мирополита Тихона про февральскую революцию

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, первый зампред Совета Ассамблеи народов России Владимир Зорин в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал документальный телесериал «Гибель Империи. Российский урок» митрополита Тихона (Шевкунова).

«Во-первых я хотел сказать — этот сериал я посмотрел внимательно со всей своей семьей — он вызвал у меня чувство удовлетворения. В том смысле, что дается попытка анализа причин — непредвзятая, без поздних идеологических наслоений, свойственных советской историографии и также либеральному подходу к истории нашего государства. Я думаю, на сегодняшний день это наиболее объективная картина, рассматривающая разные аспекты всяких событий, которые произошли во время революции и гражданской войны», — отметил он.

Зорин подчеркнул, что в сериале впервые поднимается вопрос роли элиты и ответственности ее в том, что произошло в тот момент и последующие годы с нашей страной.

«Конечно, в фильме отмечается и доказывается, что ни в экономическом, ни в военно-морском отношении состояние Российской Империи не было хуже, чем у других воюющих стран. Экономика развивалась — там приводятся очень убедительные цифры — которые говорят о том, что Россия вместе с союзниками находилась в русле победителей. Однако взятый элитами на вооружение лозунг нигилизма, неуважения к своей стране, современным правителям, и народу, наверное — он предрешил утрату всех возможностей и катастрофу», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

Особо он хотел бы отметить роль в трагедии 1917 года «наших так называемых союзников», Англии и Франции, которые напрямую поддерживали заговорщиков и на международных встречах диктовали России модель государственного устройства, которая в условиях войны была неприемлема.

«И в то же время внутри государства поддерживали они те силы, которые хотели организовать изменение госстроя России. Да, для мирного времени идеи такие могли бы быть интересны, но в период войны с Германией на истощение эти идеи имели совсем другие цели. Предательство элит было тем трагичнее, что Россия в начале 1917 года имела все предпосылки к благоприятному развитию ситуации на фронтах. Отметить стоит и общественную моду на революции, когда представители правящего класса, которые думали об абстрактных моделях и пытались слизать из с западных стран. Это русское просвещенное общество создало что-то вроде параллельного государства — были все его атрибуты, но нелегитимные. Известно, что капиталисты поддерживали разные революционные движения, советы и комиссии и так далее. Государственная Дума того периода готовила общественное мнение к заговору и смене власти. Как это бывает в ходе любой революции, вскоре они были сметены новыми силами. Увы, история ничему не учит, и об этом не говорили», — подчеркнул эксперт.

По словам Зорина, был еще элемент, который Тихон интересно высветил — «колоссальная нетерпеливость» народа на смены и податливость его на агитационные речи агитаторов.

«Поэтому неудивительно, что в 1917 году столько людей повелось на басенки про свободу, равенство и братство — и в итоге ничего этого не получили. Ценность этого сериала состоит также в том, что он позволяет извлечь уроки для сегодняшнего дня. Задуматься над ценой изменений, ценой стабильности и учит ценить серьезных политиков, которые думают о будущем государства и будущем народных интересов», — резюмировал Владимир Зорин.