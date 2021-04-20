В минздраве Турции оценили ситуацию с коронавирусом

Глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, темпы роста числа случаев COVID-19 в республике снизились.

«Число случаев также уменьшится на фоне ограничительных мер», — уточнил он.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ситуации с коронавирусом. В последнее время в Турции растет суточное число заражений коронавирусом.

Ранее стало известно, что Росавиация создала оперативный штаб, чтобы организовать и руководить процессом вывоза россиян из Турции. В оперштабе подчеркнули, что ситуация с вывозом россиян находится на постоянном контроле, Россия предпринимает все необходимые меры.