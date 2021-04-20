Глава региона назвал возможную причину взрыва газа под Нижним Новгородом

К взрыву газа в жилом доме в Нижегородской области могло привести недостаточное соблюдение мер безопасности при работе сотрудников газовой службы. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин, передает ТАСС.

«Произошел взрыв бытового газа, следственные органы выдвигают приоритетную версию — это недостаточное соблюдение мер безопасности при подключении и при работе, в том числе аварийной бригады при вызове на запах газа», — уточнил он.

По словам губернатора Нижегородской области, следственные действия еще продолжаются. К ответственности планируется привлечь всех, кто причастен к ЧП, добавил Никитин.



Взрыв газа случился вечером 19 апреля в квартире, находящейся на третьем этаже трехэтажного жилого дома в селе Маргуша. Произошло обрушение перекрытия между вторым и третьим этажами. Кроме того, начался пожар.

Согласно информации МЧС, пострадали семь человек, в том числе трое детей. Один ребенок погиб. Следственный комитет завел уголовное дело, были задержаны два работника районной газовой службы. Также заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее ликвидацию последствий пожара объявили в Нижегородской области.