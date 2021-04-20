Опрос: 57% украинцев назвали Зеленского дилетантом

Среди граждан Украины 57% назвали нынешнюю власть президента страны Владимира Зеленского непрофессиональной и дилетантской, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опрос Центра SOCIS.

Также 16,3% считают политику Зеленского популистской, в свою очередь компетентной ее назвали 12,1% опрошенных.

Разочарование по отношению к главе государства испытывают 45% респондентов, тревогу и страх — 22%, ненависть — 6%. При этом 26% продолжают надеяться на улучшения, 4% сохраняют симпатию, 1,5% гордятся Зеленским.

Среди опрошенных 27,8% назвали главной причиной экономического кризиса некомпетентность власти. Однако 40,2% ответили, что кризис прежде всего связан с высоким уровнем коррупции.

Экономическую ситуацию на Украине считают плохой или очень плохой 72,8% граждан, удовлетворительной ее назвали 21,7%, хорошей — 3,1%, очень хорошей — 0,5%.

Согласно ответам респондентов, за два года нахождения Зеленского у власти лишь для 7,8% из них уровень жизни улучшился, а для 54,2% опрошенных финансовое положение семьи за это время стало хуже.

По мнению 52% украинцев, нынешний президент провалил борьбу с коррупцией, при этом 35,8% назвали борьбу с коррупцией достаточно успешной, а 2,4% заявили о серьезных изменениях в лучшую сторону.

Большинство опрошенных (52,1%) ответили, что не поддерживают возможное выдвижение президента на второй срок в 2024 году. За выдвижение выступили 26,2%, еще 15,9% заявили, что до следующих выборов много времени.

В рамках исследования были опрошены 2 тысячи респондентов старше 18 лет во всех подконтрольных украинскому правительству регионах. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.