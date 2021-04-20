В Совфеде допустили возможность унификации COVID-документов с Евросоюзом

Россия допускает возможность унификации COVID-документов с Евросоюзом, сообщают РИА «Новости»РИА Новости со ссылкой на сенатора Александра Башкина.

По его словам, российская делегация в ПАСЕ выступает против введения COVID-паспортов на международном уровне и считает такой шаг нарушением права человека. Башкин отметил, что было бы достаточно ограничиться документами, информирующими об иммунном статусе — сертификатом о прививке либо отрицательным тестом на коронавирус.

Тем не менее, по мнению сенатора, если Европа примет единый документ по COVID-статусу, России придется унифицировать документы по иммунному статусу с международными.

«Думаю, в интересах россиян нам придется включиться в эти процессы», — не исключил Башкин.

Ранее во вторник ПАСЕ обсудила возможность введения COVID-паспортов на международном уровне. Член российской делегации в ассамблее сенатор Владимир Круглый высказался против таких мер, подчеркнув, что данная тема является «очень чувствительной» и должна носить деполитизированный характер