Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве ухудшилась

Ситуация с коронавирусом в Москве за последние недели ухудшилась. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться», — говорится в сообщении.

В Москве коронавирусом заразились 1 068 048 человек, погибли 17 754 пациента. В городе выявили за прошедшие сутки 1 996 случаев коронавирусной инфекции, 1 010 пациентов госпитализировали. За последние 24 часа жертвами инфекции стали 56 человек.

В целом по России за сутки выявили 8 164 новых случая инфицирования. В общей сложности в стране с начала пандемии зарегистрировано 4 718 854 случая коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 106 307 человек, вылечились 4 343 229 пациентов.