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Общество. Новости

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Москва будет стимулировать вакцинацию пожилых

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Москва работает над программой стимуляции вакцинации от коронавируса среди пожилых жителей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, из-за коронавируса многие страны и города ввели жесткий локдаун, что сильно ударило по предпринимателям.

«Чтобы избежать подобного сценария в Москве, ТПП предлагает реализовать программу стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых вирус представляет наибольшую угрозу», — написал мэр.

Собянин добавил, что привившиеся пожилые москвичи могли бы получать «целевую поддержку на покупку товаров и услуг», средства на которую можно было бы собрать за счет пожертвований актива Московской торгово-промышленной палаты и других компаний.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве за последние недели ухудшилась.

В Москве коронавирусом заразились 1 068 048 человек, погибли 17 754 пациента. В городе выявили за прошедшие сутки 1 996 случаев коронавирусной инфекции, 1 010 пациентов госпитализировали. За последние 24 часа жертвами инфекции стали 56 человек.

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