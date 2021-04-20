В Екатеринбургском зоопарке белый медведь Умка проглотил мячик и умер

В Екатеринбургском зоопарке умер белый медведь Умка, потому что проглотил детский мячик. Об этом пишет E1.ru.

Отмечается, что животному было 25 лет. В среднем белые медведи живут 25–30 лет, рекорд по продолжительности жизни — 45 лет.

Умка родился в природе, на Чукотке. Его мама умерла, когда он был медвежонком.

«Оставшийся наедине с самим собой мишка забрел в поселок, где его сначала чуть не разодрали собаки, а потом на четыре месяца заперли в сарае люди», — говорится в сообщении.

Ветеринары заявили, что соседка Умки медведица Айна грустит и чувствует себя «подавленно». Несмотря на то что в природе медведи живут по одиночке, Айна и Умка дружили и часто играли в месте. Недавно между их вольерами даже убрали решетку.

Ранее бурундуки пробудились в Московском зоопарке поле зимней спячки. Как объяснили в зоопарке, спячка бурундуков бывает не очень глубокой. Во время теплых дней маленькие грызуны могут проснуться, поесть и погулять. До наступления долгого сна зверьки делают запасы еды. Заначки хранятся в дуплянках обитателей. На протяжении всей зимы бурундуки могут отдыхать на кучках из семечек и орехов.