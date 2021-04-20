Регулятор Евросоюза проверит «Спутник V» на риски тромбоза

Регулятор Евросоюза внимательно изучит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и проверит препарат на риски возникновения тромбозов. Об этом сообщила исполнительный директор ЕМА Эмер Кук, пишет РИА «Новости».

«Да, конечно, мы уделим пристальное внимание этому вопросу во время рассмотрения досье «Спутник V»», — сказала она.

Кук подчеркнула, что таких данных до настоящего момента получено не было. По ее словам, оценка российской вакцины пока находится на раннем этапе.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка, который курирует политику использования вакцин в Европе, Тьерри Бретон заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» при одобрении Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) появится в странах Евросоюза не ранее конца 2021 года.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».