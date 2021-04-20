Черногория сняла все ограничения для туристов из России

Во время предстоящего туристического сезона Черногория снимет все ограничения для туристов из России, Белоруссии, Украины и Северной Македонии. Об этом сообщил министр финансов и социального обеспечения страны Милойко Спаич в Twitter.

«Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021, для граждан Российской Федерации, Республики Белоруссии, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование», — говорится в заявлении.

В Черногории коронавирусом заразились 95 695 человек, умерли 1 438 пациентов.

Ранее в МИД России анонсировали скорое возвращение чартеров на курорты Египта. Тогда же туроператоры России рассказали, когда могут возобновиться полеты в Египет.

До этого заместитель министра туризма Египта Гада Шаляби сообщила, что страна готова принять туристов из России и предложить им различные виды отдыха. Также она рассказала о высокой степени готовности египетских аэропортов к приему туристов как в плане мер безопасности, так и в плане санитарных мер по коронавирусной инфекции.