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Общество. Новости

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Эксперты ЭИСИ оценили перспективу выполнения задач из грядущего послания президента

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На площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» ведущие российские эксперты приняли участие в круглом столе ЭИСИ на тему: «Ожидания россиян перед посланием Президента». Эксперты оценили запросы россиян и реализацию поставленных президентом задач в послании 2020 года, озвучив ожидания от завтрашнего выступления главы государства.

Эксперты круглого стола сошлись во мнении, что президент, выступая ежегодно с посланием к Федеральному Собранию, всегда базируется на фундаменте общественного запроса. Экстраполируя задачи и мысли, озвученные президентом в рамках послания 2020 года, на текущую реальность, эксперты пришли к выводу, что все они выполнены в полном объеме, а в некоторых направлениях даже дополнены, что создает и настраивает общественность на определенные ожидания от предстоящего послания.

Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, в своем выступлении обратил внимание на то, что базовые идеи по поправкам Конституции, предложенные президентом в 2020 году давно назрели обществом, в связи с чем широко были поддержаны народом, экспертами и политиками. «Я абсолютно убежден, что сейчас послание будет тоже судьбоносным и историческим, а то, что прошлогоднее было судьбоносным и историческим – это ни у кого не вызывает сомнения», — отметил он.

Александр Рудаков, эксперт Экспертного института социальных исследований, рассказал о значимости и актуальности отклика власти, выраженного в словах президента, на существующий огромный запрос общества в таком идеологически ценном вопросе, как сохранение исторической памяти России и роль Победы в Великой Отечественной войне советского народа.

Дарья Кислицына, директор департамента региональных программ ЭИСИ, остановилась на социальном аспекте реализации прошлогоднего послания президента и ожиданиях от предстоящего выступления.

«Я бы сказала, что есть четыре основных пласта, если мы говорим про блок социальной политики и социальных инициатив, которые были озвучены президентом, это меры поддержки семей с детьми, как фокус внимания социальной политики государства, это поддержка отдельных категорий граждан наиболее нуждающихся, это развитие медицины и развитие образования всех форм. И что важно отметить, что по всем этим направлениям практически все инициативы, озвученные президентом реализованы, часть находится в реализации в пилотном периоде, чтобы посмотреть эффективность и понять возможность экстраполяции на все регионы, как, например, в случае с социальным контрактом. Но уже сегодня мы можем говорить о том, что в части социальной политики за последний год сделано очень много того, чего раньше не существовало, и мы посчитали важным сегодня об этом напомнить в рамках завтрашнего послания и ожидаем, что оно тоже будет крайне социально ориентированным», - пояснила она.

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