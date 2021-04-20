Суд освободил экс-главу Коми Гайзера от наказания по второму делу

Бывшего главу республики Коми Вячеслава Гайзера освободили от наказания в связи с истечением срока давности по делу о превышении должностных полномочий по эпизоду с земельными участками под застройку в Сыктывкаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дарью Евменину.

«Несмотря на то, что решение не повлекло за собой никаких значимых последствий для него, судимость его погашена, гражданский иск к нему не предъявлен, решение мы будем обжаловать», — заявила адвокат.

Решением Сыктывкарского городского суда Республики Коми, Гайзер был признан виновным в превышении полномочий (ч. 3 ст. 33 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ) и приговорен к 1,5 годам лишения свободы, но освобожден от отбытия наказания по истечении срока давности уголовного преследования.

Агентство уточняет, что Гайзер собирается обжаловать обвинительный приговор, поскольку считает его необоснованным и «надуманным».

По версии следствия, чиновник с 2013 по 2014 год незаконно поручил главе городского округа Сыктывкар Ивану Поздееву выделить без проведения торгов земельные участки для строительства на них многоквартирных жилых домов в интересах генерального директора строительной компании «Деловой альянс» Александра Ольшевского. В результате бюджету города был причинен ущерб в размере более 8,7 млн рублей.

Гайзер был арестован 20 сентября 2015 года по обвинению в мошенничестве и организации преступной группы. Суд приговорил его к 11 годам колонии и штрафу в 160 млн руб. по делу о мошенничестве.

В июне 2019 года суд признал Гайзера виновным в мошенничестве и приговорил его к 11 годам лишения свободы и штрафу 160 млн руб. Одновременно бывший глава Коми был оправдан по статье о создании и участии в организованном преступном сообществе.

Защита и обвинение обжаловали этот приговор, однако суд оставил его в силе.